Mansão de David e Victoria Beckham em Londres é assaltada com casal e filha dentro

Um ladrão mascarado roubou a mansão de David e Victoria Beckham em Londres enquanto o casal estava em casa com a filha Harper, de dez anos, informou a BBC, nesta quinta-feira (31).

O ex-jogador, de 46 anos, e a cantora, de 47, não perceberam a presença do intruso, que invadiu um quarto no andar de cima da casa, avaliada em 40 milhões de libras, em Holland Park, no oeste de Londres.

O caso, que ocorreu em 28 de fevereiro, foi descoberto por outro dos filhos do casal, Cruz, de 17 anos, quando voltou para casa com amigos após uma noite fora e viu que um dos quartos de hóspedes tinha sido saqueado. Pedaços de vidro de uma janela estavam no chão.

Segundo a imprensa local, o jovem alertou o pai, que chamou a polícia enquanto ele e o filho revistavam a propriedade. Mas o ladrão já tinha fugindo com aparelhos eletrônicos e objetos de design avaliados em milhares de libras.

"Ladrões profissionais"

Uma fonte citada pelo jornal "The Sun" disse que os Beckham foram "vítimas de alguns ladrões bem profissionais que têm operado na área". "Felizmente, os infratores só chegaram até um quarto de dormir antes de fugirem", disse a fonte.

A Polícia Metropolitana de Londres confirmou o roubo, no qual vários artigos desapareceram. Nenhum suspeito foi preso.