Maluma anuncia que vai ser pai pela primeira vez em “clipe-revelação” da música “Procura”

Inspirado ao saber que será pai pela primeira vez, o cantor Maluma resolveu surpreender os fãs com a notícia de uma forma original. Após avisar aos fãs, em um story no Instagram, que iria presenteá-los com uma novidade, ele divulgou uma espécie de “clipe-revelação” durante show em Washington, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (19).

Para alegria do público, o colombiano apresentou o vídeo da música “Procura”, que conta com a participação especial de sua namorada e futura mamãe, Susana Gomez. A produção, exibida em um telão, mostra o casal chegando num consultório médico para fazer o ultrassom. Ao ver a imagem do bebê, o astro fica emocionado e chora.

“Hoje é um dos momentos mais especiais da minha vida. Vocês estão comigo desde o começo e merecem saber também”, escreveu ele antes de contar a novidade. Ao final, o público ainda descobriu que o bebê é uma menina, pois o vídeo traz cenas do chá-revelação que o artista e a companheira fizeram no topo de um prédio, com luzes e fumaça rosa.

Em determinado momento, as imagens mostraram, ainda, um colar usado por Susana, que tem “Paris” escrito, sendo este o nome especulado pelos fãs como sendo o da bebê.

Na rede social “X” (antigo Twitter), surgiram diversos comentários, de internautas felizes pelo cantor. “Como que Maluma vai ser papai?”, disse uma pessoa. “O bebê do Maluma vai ser lindo como ele”, torceu outra pessoa. “Chorei com o vídeo do Maluma revelando que vai ser pai”, escreveu mais um fã.

Maluma e Susana estão juntos desde fevereiro, segundo a revista People, mas optaram por manter a descrição nos primeiros momentos da união.