Maisa Silva aparece com tampão no olho em hospital e preocupa fãs: 'irritou tudo'

A apresentadora Maisa Silva precisou ir às pressas para um hospital nesta segunda-feira (29) após um "corpo estranho" atingir seu olho. A artista explicou nas redes sociais que o cisco entrou por conta de uma forte ventania. Segundo ela, a médica acredita que era um pedaço de vidro.

Em seu perfil no Twitter, Maisa disse que estava em uma gravação durante o ocorrido.

"Estava eu no trabalho quando mais uma vez entrou um corpo estranho no meu olho. Bateu um vento e entrou um negócio no meu olho. Irritou tudo, mas a oftalmo tirou [o corpo estranho] e agora tô aliviada", começou.

Maisa ainda aconselhou os seguidores a não coçarem os olhos em situações desse tipo. "Dica de ouro: não coçar o olho para não irritar a córnea! Foi o que aconteceu comigo da primeira vez, hoje foi bem mais tranquilo. Terceira vez que vou ao hospital por conta disso", finalizou.