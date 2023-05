Maíra Cardi relata problema grave nas costas e diz que vai precisar de cirurgia

A coach Maíra Cardi contou, nesta segunda-feira (29), que precisará fazer uma cirurgia devido a um problema grave que tem nas costas. Em vídeo postado em seus Stories, ela ainda agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido dos fãs.

“Estou bem melhor. Estou indo em vários médicos ao mesmo tempo, então não tinha como não ficar boa. Inclusive, acabei de chegar da acupuntura. O resumo é: eu estou sem o disco, amortecedor, então o osso está ralando um no outro e vou ter que operar para colocar um amortecedor nas minhas costas”, contou.

Ela também explicou como tem sido o processo para lidar com as dores. “Meu médico disse que quanto mais eu conseguir empurrar com a barriga, para deixar um pouco mais para frente a operação, melhor. Mas, de fato, terei que operar. Não é opcional. Eles querem me tirar da crise. Eu já estou muito melhor, graças a Deus. Muito obrigada, mais uma vez, pelas orações. Então, eu tenho que ficar deitada e, de vez em quando, andar um pouquinho porque vai ser importante. Não posso ficar parada de uma vez, mas também não posso ficar muito em pé, nem sentada”, disse ainda a coach.

Afastada

Na última sexta-feira (26), Maíra Cardi reapareceu nas redes sociais, após um período afastada, em uma cadeira de rodas. Ela explicou estar com problemas na coluna, por isso estava usando o aparelho para se locomover.

“E cá estou travada na cadeira de rodas sem conseguir andar, porque meu lado masculino teve que sair para que ele pudesse entrar”, chegou a escrever no dia.

Depois, nos Stories, ela deu mais detalhes do seu caso. Maíra contou que já travou a coluna, em 2016, quando morava nos Estados Unidos, e na época chegou a perder temporariamente o movimento das pernas e ficou seis meses de cama. Ela justificou que descobriu um “disco na coluna que apodreceu” devido à rotina intensa de trabalho que tinha na época.

“Desde então, a minha vida é normal, eu faço de tudo, porém tem alguns poucos períodos em que eu tenho crise. E eu estou em um deles”.