Maíra Cardi pede desculpas após insinuar que Jade é apaixonada por Arthur Aguiar

A empresária Maíra Cardi pediu desculpa após insinuar que a participante do "BBB 22" Jade Picon estivesse apaixonada por Arthur Aguiar. Depois da repercussão nas redes sociais, Maíra publicou vídeo com pedido de desculpa, na madrugada deste domingo (13), no Instagram.

Entenda a confusão

No sábado (12), Maíra Cardi disse que Jade "quer ser a 17ª", em referência ao boato de que o marido Arhur Aguiar já a traiu 16 vezes.

Contudo, após a repercussão do comentário, Maíra voltou no perfil e disse ser apenas 'deboche'. A primeira declaração da esposa de Arthur Aguiar foi feita em um post que repercutia a conversa de Jade com Linn da Quebrada.



Na publicação, a líder da semana afirma pretender indicar o ator ao paredão pela segunda vez. Segundo Maíra Cardi, que apagou o comentário em seguida, Jade tem uma "paixão embutida" por Arthur. "Concordo com os comentários daqui... Também tô achando que ela quer é ser a 17ª", insinuou.

"Só fala dele. Não está conseguindo lidar com a paixão embutida, esse negócio dela falar que sonha toda hora com ele... Sei não, coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão", completou.

Repercussão

A equipe da influenciadora Jade criticou a postura de Maíra, sem citá-la, em publicação nas redes sociais.

"Jogo é jogo e aceitamos qualquer opinião nesse sentido — o BBB é feito para isso. Mas hoje queremos falar sobre um comentário infeliz que vem sendo direcionado a Jade aqui fora, onde vemos uma rivalidade feminina ser criada com argumentos infundados e inoportunos", diz.

