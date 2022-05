Maíra Cardi nega fracasso de Arthur Aguiar em publicidades após vencer o BBB 22

A coach e influenciadora Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (4) para negar que o atual campeão do BBB não esteja conseguindo ganhar dinheiro com publicidade após o programa.

Em vídeos publicados no Instagram, ela pontuou, de forma mais dura, que os dois estão colocando a agenda em dia após a saída de Arthur do reality show.

"Eu estava em São Paulo, a gente estava trabalhando até duas e meia da manhã. Tô passando pra falar de fofoca. Nem todas eu consigo ver, algumas chegam até mim e eu quis dividir porque achei engraçada. Quando ele estava lá dentro, ele era o enredo (…) o Arthur saiu e continua sendo enredo aqui fora", começou no relato.

Grandes marcas

Segundo Maíra, Arthur teria sido o único procurado por grandes empresas enquanto ainda estava confinado no programa da TV Globo. "Lá dentro é muito difícil, mas a gente conseguiu. Ele está cheio de coisas, só que ele está começando agora, ele estava com uma agenda entupida", disse.

Continuando as gravações, ela elencou até as publicidades que vem por conta da participação do marido no BBB 22. "Só porque eu sou mulher dele eu fiz Santander, Pão de Açúcar, iFood. Não criem bobeiras, coisas que não tem pé nem cabeça. Aonde vocês querem chegar com isso, eu não sei", finalizou.

A coach aproveitou para dizer que deve ter novidades para apresentar aos seguidores em breve, mas não revelou do que se trata.