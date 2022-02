Maíra Cardi diz que Jade Picon tem 'paixão embutida' por Arthur Aguiar: 'quer ser a 17ª'

Maíra Cardi usou as redes sociais neste sábado (12) para alfinetar Jade Picon, do BBB 22. Para a influenciadora digital, a sister "quer ser a 17ª", em referência ao boato de que o marido Arhur Aguiar já a traiu 16 vezes. Após a repercussão do comentário, no entanto, Maíra voltou no perfil e disse que era apenas deboche.

A primeira declaração da esposa de Arthur Aguiar foi feita em um post que repercutia a conversa de Jade com Linn da Quebrada. Na publicação, a líder da semana afirma pretender indicar o ator ao paredão pela segunda vez.

Segundo Maíra Cardi, que já apagou o comentário, Jade tem uma "paixão embutida" por Arthur. "Concordo com os comentários daqui... Também tô achando que ela quer é ser a 17ª", insinuou. "Só fala dele. Não está conseguindo lidar com a paixão embutida, esse negócio dela falar que sonha toda hora com ele... Sei não, coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão", completou.

Foto: Reprodução

'Brincadeira'

Maíra voltou atrás e disse que foi mal interpretada pelos fãs de Jade Picon. Via stories, ela disse citou o numeral 17 porque é "uma pidada do Brasil inteiro".

"Não precisa ter dois neurônios para entender que é uma piada. Eu estou acostumada a fazer piadas ácidas e as pessoas entenderem, meu público é mais velho. Tenh 40 anos. Eu não sabia que o público da Jade, por ser tão jovem, levaria a sério", justificou.

A influenciadora também disse não acreditar que Jade está apaixonada por Arthur pelo próprio comportamento da sister. "Estou debochando, é uma brincadeira pelo nível de maldade que eu tenho visto dela dentro da casa. Ela não tem respeito e amor pelo Arthur", finalizou a ex-BBB.