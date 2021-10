Mães de Gui Araújo e Gabi Brandt discutem na web após declarações sobre namoro antigo dos filhos

A mãe de Gui Araújo, Rosana Cagnoto, usou o Instagram para criticar a ex-nora, Gabi Brandt, após declarações dadas por ela sobre o relacionamento passado com o filho. A influenciadora participou de um podcast na última quinta-feira (28) e definiu o namoro com o ex como "abusivo".

Rosana fez comentários em uma publicação no Instagram para criticar os relatos de Gabi. "Você, como boa cristã, que está vivendo a doutrina cristã, deveria ao menos respeitar e não aproveitar que o Gui Araújo está confinado dentro de um reality, no dia de seu aniversário, sem saber o que está acontecendo e sem ter como se defender!", disse.

Na continuação, ela ainda chegou a citar a atual religião da ex-nora, além de afirmar que ela está feliz com a família, constituída pelos dois filhos e o marido. "Você não está atacando apenas ele e sim quem te recebeu como uma filha em nossa casa. Respeite, sou mãe assim como você é hoje!", completou.

Mãe de Gabi rebate

Em resposta, no entanto, a mãe de Gabi Brandt, Silvia Nunes, falou diretamente sobre o namoro, reforçando as declarações anteriores. Segundo ela, a filha não teria relatado sequer "um terço" do que teria vivido ao lado dele.

"Abusivo, mentiroso, desrespeitoso, desnecessário, mal educado, grosseiro, abusava psicológica e financeiramente da Gabi", afirmou. Silvia chegou a dizer que Gui Araújo teria ameaçado se matar, caso Gabi o deixasse.

Além disso, ela também afirmou que a situação vivida em família por conta do relacionamento foi extremamente complicada.

"O que ele fez com a Gabi realmente foi bizarro e muito, mas muito triste e dolorido para ela e para quem conviveu com essa situação por meses. Nem nos meus piores pesadelos eu sequer imaginava tamanha crueldade com minha filha", opinou.

No fim, Silvia pontou que Rosana deveria parar de defender o filho sobre a questão. "Guarde sua energia para dar suporte ao seu filho quando ele sair. Ele precisa de ajuda psicológica muito mais que defesa neste momento", reforçou.