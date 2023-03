Mãe fantasia gêmeas como Scheila Carvalho e Carla Perez, e artistas reagem: 'Fofas demais'

Comemorando quatro meses, as pequenas Manu e Malu foram vestidas como Scheila Carvalho e Carla Perez pela mãe, Júlia Costa. A homenagem fofa foi compartilhada nas redes sociais, nessa quinta-feira (23), e logo fez sucesso, chegando às artistas, que reagiram ao momento.

No registro, a dupla aparece fantasiada com figurinos icônicos usados pelas ex-dançarinas durante o auge do É O Tchan, na década de 1990. O “look” ainda teve direito a perucas, que completaram as fantasias de “loira e morena do Tchan”.

Legenda: Fantasias foram fieis aos figurinos usados pelas ex-dançarinas do É O Tchan Foto: Reprodução/redes sociais

A comemoração criativa não demorou a ganhar as redes sociais, alcançando as artistas, que comentaram e compartilharam a publicação nos stories. “Lindas e fofas demais”, escreveu Carla, enquanto Scheila deixou um comentário empolgado.

Vários perfis também deixaram elogios na foto: “Quero replay na minha gestação gemelar para ontem. Você mudou o conceito de mesversário”, brincou uma das usuárias.