Mãe de Viih Tube publica foto de Ravi durante internação na UTI

Viviane Tube, mãe da ex-BBB e influenciadora Viih Tube, publicou, no domingo (8), uma foto do neto, Ravi, que está internado na UTI desde o dia 23 de novembro.

Na imagem, ela aparece segurando o bebê no colo, e colocou a música “Aos olhos do pai”, da banda Diante do Trono, de trilha sonora.

Ravi nasceu em 11 de novembro, chegou a ir para casa, mas logo voltou ao hospital. Eliezer, o pai da criança, já disse publicamente que ele tem uma doença rara e grave, mas os médicos ainda não chegaram ao diagnóstico final. Apesar de ter sido divulgado que Ravi teria um problema no coração, o ex-BBB também desmentiu a informação.

Ainda no domingo, Viih Tube também voltou ao Instagram após um período afastada da internet para agradecer as orações por Ravi: “Eu estava evitando aparecer aqui. Muita gente fala: 'Para, some da internet! Não fica trazendo nada para a internet, não fica falando nada na internet, é muita energia ruim e muita gente maldosa'. Eu vou falar para vocês que, nesse caso, as energias boas e orações foram muito maiores”.

Ela também disse que quando voltar para casa, vai dar mais detalhes do que aconteceu com o filho, com o intuito de ajudar outras mães.