Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia grava CD: 'Para celebrar vida e arte'

Neste sábado (4), amigos e familiares de Paulo Gustavo fizeram tributos aos dois meses da morte do humorista, aos 42, por complicações da Covid-19. Em memória, as redes sociais ganharam fotos e vídeos em lembrança ao legado do comediante.



A irmã do ator, Juliana Amaral, enfatizou sua perplexidade diante da perda. "Jesus, me dê forças pra aguentar, pra não enlouquecer! Te amo pra sempre Tatau."



A humorista Tatá Werneck disse que sonha quase todos os dias com o amigo. "Só passaram dois meses dessa angústia. Perdi três amigos jovens na pandemia. Você não é nem mais amigo Paulo. Você virou lenda. A gente te ama muito", escreveu.



Legenda: Publicação de Tatá Werneck em homenagem a Paulo Gustavo Foto: Reprodução/Instagram



Além da mensagem de carinho, Werneck listou os cuidados para se prevenir da Covid-19, enfatizando o uso de máscara, o distanciamento social e a vacinação.



A atriz Ingrid Guimarães, que na segunda-feira (5) completa 49 anos, lamentou a ausência de seu amigo em suas comemorações. "Dava os melhores presentes jogando na cara o preço e eu ria tanto! Eu vou sentir muitas saudades de ter você amanhã comigo. É até estranho falar por aqui. Mas é que não quero deixar de lembrar nunca."

Assista:





Também prestaram homenagem Preta Gil, Mônica Martelli e Samantha Schmütz.



Diagnosticado com Covid, o ator foi internado em 13 de março, em um hospital no Rio de Janeiro e, uma semana depois, precisou ser intubado.

Após quase dois meses de internação, os médicos declararam que seu quadro clínico era irreversível. A missa de sétimo dia foi realizada no Cristo Redentor.