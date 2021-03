Mãe de Paulo Gustavo comenta sobre internação do ator por Covid: "A mão de Deus está me ajudando"

A mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19, falou sobre o filho no Instagram e agradeceu o apoio que tem recebido. "A mão de Deus é que está me ajudando", escreveu Déa Amaral nessa quarta-feira (24).

O artista apresentou evolução positiva no quadro de saúde desde que foi intubado no último domingo (21). Informações da equipe do ator apontam "curva de melhora".

“Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação”, diz nota da equipe médica de Paulo Gustavo.

Ainda assim, o ator continua sob ventilação mecânica invasiva, adotada pelos médicos como forma de cessar parte das complicações pela infecção do coronavírus.

Família e amigos comentam internação

Juliana Amaral, irmã do ator, publicou mensagem nas redes sociais comentando sobre o quadro dele e pedindo orações. "Estou aqui te esperando para ouvir essa sua risada que embala a minha vida desde que éramos crianças e dividíamos o mesmo quarto. Dou minha vida por você", disse a produtora.

Thales Bretas, marido de Paulo, falou sobre a evolução do tratamento na semana passada.

"Graças à equipe médica e a corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", começou Bretas em Stories do Instagram. "Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Peço que continuemos rezando em conjunto", escreveu.

Tatá Werneck também falou sobre o amigo. "Não importa a sua religião. Todas são legítimas. Vamos rezar pro Paulo sair logo dessa e voltar a fazer o que ele mais ama, fazer vocês rirem. Paulo é assim, generosidade pura, engraçado 24 horas".