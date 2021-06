Mãe de Nego do Borel é indiciada sob suspeita de agredir enteada de oito anos

A mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana Gomes, e seu atual companheiro foram indiciados pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) pelos crimes de maus-tratos e lesões corporais contra a enteada dela, uma menina de oito anos.

As agressões aconteceram no dia 24 de maio e foram constatadas por meio de laudo Instituto Médico Legal (IML). Além disso, foram recolhidos depoimentos da vítima.

Alex Gomes, o pai, e a madrasta, segundo a Polícia Civil, negaram as acusações, mas deram declarações contraditórias.

As lesões aparentes no corpo da garota não poderiam ter sido provocadas pela mãe biológica da menina, pois, segundo a perícia, eram anteriores ao fim de semana em que as duas estiveram juntas. A mãe e o pai têm guarda compartilhada. Na ausência de Alex, Roseli é quem cuidava da jovem.

Chineladas, arranhões e tapas

Segundo as investigações, a criança narrou para a mãe que, ao contar para o pai sobre as agressões sofridas pela madrasta, também teria sido agredida por ele e castigada.

O motivo das agressões seria o uso sem querer do shampoo da madrasta por parte da menina. O Conselho Tutelar já havia sido acionado em 10 de maio pela mãe biológica da menina antes mesmo das agressões.

A criança teria levado chineladas, arranhões e tapas e foi encaminhada junto à mãe para a realização de exames. O depoimento de Roseli foi colhido no último dia 26 de maio.

Posicionamento de defesa

Procurada, a advogada Elizabeth Medeiros, que orienta Roseli na acusação, diz que "Roseli e o Alex recebem com muita tristeza a informação do indiciamento".

De acordo com ela, ambos "seguem confiantes no esclarecimento dos fatos e com a certeza que serão inocentados de todas as acusações".

O cantor Nego do Borel, que atualmente está nos Estados Unidos, não se manifestou sobre o tema até a publicação desta matéria.