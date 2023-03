Mãe de MC Guimê diz que situação no BBB 23 foi uma ‘arapuca’

MC Guimê, usou o Instagram nesta segunda-feira (20) para prestar apoio ao filho, e disse que ele caiu em uma arapuca no Cara de Sapato foram eliminados do reality show, na última quinta-feira (16), após serem acusados de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Maria Cristina, mãe de, usou o Instagram nesta segunda-feira (20) para prestar apoio ao filho, e disse que ele caiu em uma arapuca no BBB 23 . O artista e o lutadorforam eliminados do reality show, na última quinta-feira (16), após serem acusados de importunação sexual contra a mexicana

"Força! Deus está contigo, viu? Você é uma pessoa boa. Tudo isso foi uma arapuca. Eu queria muito te pegar no meu colo, te proteger, arrancar toda essa dor para mim. Te amamos muito. Você sempre foi exemplo. O inimigo agiu, mas não permita que te faça pensar diferente, amor, orgulho das nossas vidas. Filho, estamos sempre com você até o fim", escreveu ela nos Stories.

Legenda: Mãe de MC Guimê diz que rapper foi vítima de aracupa Foto: Reprodução/Instagram

Guimê esteve na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (20), para prestar depoimento sobre o ocorrido no BBB 23.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do uol, ele ficou cerca de uma hora do local e saiu acompanhado de equipe e advogados.

Posicionamento oficial

Durante festa que celebrava a liderança de Guimê, o rapper foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

Já Cara de Sapato, em diversos momentos da festa, tentou beijar Dania. Em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo.

Em pronunciamento sobre o caso, Guimê pediu desculpa a Dania e a Lexa e declarou que está disposto a rever as próprias atitudes, assim como a aprender e evoluir.