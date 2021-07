Mãe de Ludmilla critica Samantha Schmütz após festa de Marina Ruy Barbosa

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, movimentou as redes sociais ao gravar vídeos no Instagram mandando um recado para Samantha Schmütz, nesta terça-feira (6). Ela não gostou da atriz não criticar Marina Ruy Barbosa pela festa de aniversário em uma fazenda com diversos convidados, ao contrário do que fez com Ludmilla, quando a carioca fez evento para 500 pessoas, no Rio de Janeiro.

"Samantha, e a festa que rolou da Marina? Marina, olha, não é nada com você não. O meu único problema com a Marina é que ela não me convidou para a festa, mas agora e você, Samantha? Não vai se pronunciar? Não vai falar nada? Não vai mandar ninguém parar de seguir? Ah, é seletivo né, o problema é com a Ludmilla. Trabalhar não pode, de jeito nenhum, só a Ludmilla", declarou Silvana Oliveira.

A mãe da cantora carioca ainda apontou a presença de uma amiga de Samantha na festa. "Queria saber de você, o que você achou, disso tudo, porque tinha até amiga sua na festa", se referindo à Monica Martelli — que chegou a pedir desculpa no Instagram por ir ao evento.

Ainda em vídeos, Silvana Oliveira disse se sentir indignada pela posição de Samantha em ter posição diferentes com amigos. "Essa seletividade é o que me deixa indignada, é só sobre isso, sobre mais nada. Festa que a Marina fez, ok, ela pode né? (...). Achei um vídeo da Samantha, que era só a Ludmilla ter pedido desculpa. Por que você não disse antes? Para a Ludmilla você teve dedo para caramba, usou até os dos pés, mas para amiga não tem dedo?", disse Silvana.