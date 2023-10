Mãe de Lucas Penteado posta música após internação do ator: ‘tenho o dom de nunca desistir’

A mãe do ator Lucas Penteado, Andrea Prata Penteado, fez publicação nas redes sociais logo após a internação do filho, que deu entrada em tratamento de recuperação após crise de estresse emocional. O artista foi socorrido por paramédicos na quarta-feira (25), em São Paulo.

“Tenho o dom de nunca desistir. Sem batalha não há vencedor”, diz o trecho da música postada por ela no Instagram. A canção compartilhada por Andrea é uma música do cantor Péricles, intitulada ‘Já Deu Tudo Certo’.

Lucas, que tem 26 anos de idade, já participou do Big Brother Brasil e atualmente está cartaz com o filme ‘Nosso Sonho’, no qual interpreta o cantor Claudinho, da dupla com Buchecha.

Legenda: Andrea Penteado fez publicação após internação do filho Foto: Reprodução/arquivo pessoal

As informações sobre a internação de Penteado foram divulgadas pelo advogado do ator, Ariel de Castro Alves. "No início da tarde de 25 de outubro, o ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava num hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", diz a nota oficial.

Veja também

‘Nosso Sonho’ tem, além de Lucas Penteado, o ator Juan Paiva como Buchecha. Os dois juntos são protagonistas do longa que, até então, é a maior bilheteria nacional deste ano, com estreia no último dia 21 de setembro.

Ainda conforme posição do advogado do ator, ele segue estável após ter sido socorrido pela família e não tem previsão de alta médica.