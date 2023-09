Mãe de Jheny Santucci deixa de seguir Arthur Aguiar e se justifica: ‘não faz mais sentido’

Roberta Santucci, mãe da influenciadora digital Jheny Santucci, deixou de seguir o ex-genro, Arthur Aguiar, no Instagram e explicou o motivo aos seguidores em seu perfil. Ela ainda apagou as fotos que tinha ao lado do ator.

“Tem gente me perguntando por que não estou mais seguindo ele nas redes sociais. É que para mim não faz mais sentido, só isso. Jheny é uma menina muito amorosa e família, ela estava tentando construir a família dela, mas aconteceu de não estarem mais juntos. Não tenho motivos para continuar acompanhando a vida dele”, disse.

Assuntos relacionados

Roberta ainda relatou que vai deixar o Espírito Santo, onde vive, para ir ao encontro de Jheny, que está grávida do ator de 20 semanas.

Arthur anunciou a gravidez de Jheny em suas redes, esse mês, e três dias depois comunicou aos fãs que o namoro deles tinha chegado ao fim.