Mãe de Gabriel Medina fala sobre pausa na carreira do surfista: 'roubo do que ele tinha de melhor'

Pela primeira vez, Simone Medina, mãe do tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina, revelou neste domingo (8) detalhes sobre o relacionamento conturbado com o filho, com quem não fala há um ano.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, Simone comentou sobre a pausa na carreira do surfista e o fim do casamento dele com Yasmin Brunet.

"Eu achei que tudo isso que ele passou na vida dele foi um roubo de tudo que ele tinha de melhor", disparou a empresária.

Rompimento com Medina

Simone comentou sobre o início da relação do filho com a modelo Yasmin Brunet. "No começo, rebemos ela super bem, não tinha porquê ela tratar a gente mal, mas percebi que quando estava todo mundo junto, ela ficava meio à parte, aí percebi uma coisa errada. O Gabriel também ficou estranho", apontou.

A empresária ainda contou que o casal foi para o Havaí, se casou, mas não convidou a família. Quando confrontou o filho sobre não ter sido comunicada do casamento, ela disse que a reação não foi positiva: “Ele já bateu na mesa, falou que não queria mais que a gente controlasse a vida dele. Eu não entendi nada”, disse.

A partir desse dia, conforme Simone, Medina cortou as relações com ela, o padrasto, e inclusive nos negócios, já que o Instituto Gabriel Medina foi fechado.

Relação com Yasmin Brunet

Ela contou ainda que estava de férias quando descobriu, pela internet, que Gabriel havia se separado de Yasmin Brunet. “A escolha que o Gabriel fez na vida dele não é um problema meu. Eu sabia que não ia durar, dava até dezembro para o fim.O Gabriel é intenso em tudo. E paixão acaba”, diz Simone.

Desentendimento com a família

A empresária também revelou que não tem mais contato com o outro filho, Felipe. “Eu sempre fui a única pessoa que confrontei ele. Todo mundo esticava o tapete vermelho pra ele. A primeira pessoa que ele quis eliminar era quem confrontava, né?" lamentou.

Ela definiu o posicionamento dos filhos como a "'maior decepção e frustração". Simone ainda diz ter recebido críticas, sendo acusada de interesse financeiro sobre o filho.

A empresária, que continua bloqueada por Gabriel Medina, fala sobre como lida hoje com a ausência do filho. "Não dói mais, hoje eu sei que vai ser diferente, todo mundo mudou", disse. Já o surfista não quis se pronunciar sobre o relacionamento com a mãe.