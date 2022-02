Mãe de filho de Paulo André rebate críticas sobre ida de atleta ao BBB 22

Após críticas nas redes sociais relacionadas ao fato do atleta Paulo André participar do BBB 22 mesmo com um filho de cinco meses, a mãe da criança resolveu se pronunciar sobre o caso. "Tenho a liberdade em defendê-lo", escreveu Thays Andreata.

O assunto veio à tona logo depois do ao vivo de segunda-feira (1) no programa, no qual Paulo André citou a comemoração pelos cinco meses do nascimento da criança.

Mãe do filho de Paulo André rebate

No Twitter, a jornalista e podcaster Isabela Reis resolveu comentar o fato de que ele não está ao lado do filho fora do confinamento. "O Paulo André tem um filho de cinco meses e tá no BBB? Ser pai é bom demais", escreveu.

Rebatendo as críticas, Thays afirmou que a situação entre os dois foi conversada e um dos motivos seria justamente a oportunidade de promover uma vida melhor ao filho.

"Então… já que eu sou a mãe do filho dele, tenho a liberdade em defendê-lo, já que tudo foi muito conversado e bem pensado entre nós dois. A vida de atleta não é fácil no Brasil e vimos o bbb como uma forma de proporcionar uma vida melhor para nosso filho", iniciou.

Foto: reprodução/Twitter

Completando o relato, ela também pontuou que Paulo André não mede esforços para ser um "paizão" para a criança recém-nascida. Paulo e Thays não estão mais juntos como casal, mas aparentam manter relação de amizade nas redes sociais.