Mãe de ex-noiva pede que Lucas Penteado devolva itens pessoais da filha

Mesmo depois de acusar a ex-noiva de traição, o participante do BBB 21 Lucas Penteado não devolveu os itens pessoais de Julia Franhani. A queixa foi feita nas redes sociais por Domenica, então sogra do ator.

"Devolva o telefone, os documentos e os pertences da Julia, pois isso é crime de apropriação indébita", declarou nos stories do Instagram.

A mãe de Julia criticou a conduta do ator ao expor a filha e cobrou um discurso pacífico como o adotado por ele ao pedir para sair do realiy show.

"Onde está aquele discurso que você fez no programa da Fátima Bernardes quando você saiu do BBB como um 'coitadinho'?", questionou.

Domenica também alfinetou a mãe de Lucas, Andrea Penteado, que quer "resguardar" o filho sabendo que ele fez "uma besteira".

"Explique para todos o significado da palavra acolhimento. Por mais que vocês tentem silenciar a minha filha, a verdade sempre prevalece", disse.

Legenda: Mãe de Julia acusou o ator de "apropriação indébita" Foto: Reprodução/Instagram

Suposta traição

O ex-BBB expôs em uma live no Instagram, na madrugada da última sexta-feira (1º), a suposta traição de Julia Franhani, que teria ficado com um segurança no apartamento do casal.

Nos vídeos feitos por ele, a mulher é levada até a recepção do prédio para tirar explicações com o porteiro. Este aparece nas imagens alegando que Julia "tava passando mal".

"Como a senhora vai fazer agora para explicar para todo mundo? Fui lá no 'Alta Horas', varias outras entrevistas para falar que te amava, alugamos um apartamento, essa p.... aqui é muito cara... pior que eu acho que não é a primeira vez", afirma Lucas, indignado.