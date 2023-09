Mãe de Billy Miller, ator de ‘Suits’ revela causa da morte do filho

Patricia Miller, mãe do ator Billy Miller, que morreu no último dia 15 de setembro, falou sobre a causa da morte do artista.

“Ele travou uma longa e valente batalha contra a depressão bipolar durante anos. Ele fez tudo o que pôde para controlar a doença”, disse ela à revista Soap Opera Digest.

“Ele amava sua família, seus amigos e seus fãs, mas no final a doença venceu a luta e ele entregou a vida”, acrescentou, confirmando o suicídio de Billy.

Morte de Billy Miller

O ator morreu dois dias antes de completar 44 anos. Ele participou de projetos de sucesso na TV americana, como “General Hospital”, “Suits” e “CSI”.

Billy foi encontrado morto em casa, em Austin, no Texas.