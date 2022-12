Mãe da cantora Cher, Georgia Holt, morre aos 96 anos

A atriz e cantora Georgia Holt, que era mãe da cantora Cher, morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada por Cher em uma publicação no Twitter. No post, ela escreveu "Mamãe se foi".

A causa da morte, no entanto ainda não foi divulgada. Mas Cher havia anunciado que a mãe estava enfrentando uma pneumonia.

“Mamãe tem ficado doente. Ela acabou de sair do hospital. Ela teve pneumonia. Ela está melhorando”, disse a cantora.

Quem foi Georgia Holt

Tendo nascido em 1926, Georgia Holt começou a cantar já aos 6 anos, quando fez uma apresentação em uma rádio de Oklahoma City. Ela também fez sucesso em papéis na televisão e no Cinema na década de 1950. As informações são do portal G1.

Em 1980, Holt gravou o álbum "Honky Tonk Woman", que contou com a participação de integrantes da banda de Elvis Presley. O disco ainda incluiu um dueto com a filha Cher.