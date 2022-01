Madrugada no BBB 22 tem choro de Linn, lista de 'peguetes' de Luciano e promessa de Rodrigo

As interações dos confinados mudaram bastante após o primeiro "Jogo da Discórdia" com todos os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22. A mais sentida por não ter sido escolhida em nenhum pódio montado na dinâmica foi Linn da Quebrada.

A noite ainda foi marcada por uma promessa de Rodrigo para Natália e uma lista de quem Luciano "pegaria" na casa.

Linn da Quebrada chorou por falta de indicações em pódios

Legenda: Jessilane abraço Linn da Quebrada após conversa sobre pódios Foto: Reprodução/TV Globo

Visivelmente tocada, Linn chegou a derramar lágrimas durante conversa com Jessilane na área externa da casa por falta de indicações nos pódios dos colegas do reality. "Isso mexe com a gente mesmo", confessou a cantora.

Jessillane tentou consolar a amiga e explicou o que aconteceu. "Demais. Mas você vê que vocês três [Linn, Jade e Arthur] que entraram por último não estiveram no pódio de ninguém, além da Naiara. Você chegou há pouco tempo e tinha menos intenção de voto do que gente que já estava aqui. Todo mundo que eu sento pra falar fala muito bem de você".

A professora de biologia ainda lembrou a narrativa de Juliette, campeã do BBB 21, dentro do reality. "Já pensou se você é a nova Juliette? Não foi pro pódio de ninguém e ganhou o BBB? Não fica chateada, por favor".

Jessilane elogiou a cantora e selou a amizade das duas com um abraço.

Luciano lista participantes do BBB 22 que 'pegaria'

Legenda: Luciano contou sobre desejo em pegar participantes após ser questionado por Linn da Quebrada e Natália Foto: Reprodução/TV Globo

Em conversa sobre formação de casais no quarto grunge, Luciano revelou uma "lista de prioridades" no reality. "Pegaria, se fosse possível, o PA (Paulo André Camilo)", detalhou o brother, interrompido por Linn: "Tá vendo?! Todas querem o PA. A fila está gigantesca", brincou ela.

No quarto, Natália e Jessilane deram risada, e Luciano seguiu com a lista: "Pegaria Maria, pegaria a Linn...". A atriz e cantora bate palmas: "Olha! Estou nas três primeiras, vou até dormir de conchinha".

"Pegaria a Natália, a Jessi...", continuou Luciano. Linn comentou em seguida: "Imagina se junta toda essa galera aqui, que coisa gostosa que não fica, gente?".

Rodrigo solta para Natália: 'Se você ficar, eu pulo na piscina'

Legenda: Natália comemorou torcida de brother Foto: Reprodução/TV Globo

Na cozinha da xepa, Rodrigo teve conversa com Natália, Vinícius e Eliezer após o "Jogo da Discórdia" e fez uma promessa para a sister:

"Se você ficar, eu pulo na piscina. Vou correr pelado e pular com você. Só não vou pular pelado que vai ser vergonhoso porque ele tá muito escondido", avisou Rodrigo. "Eu só pulo pelado se você pular", afirmou Eliezer.

Natália ficou alegre com a torcida dos brothers e disse até já ter separado as roupas para os próximos dias no confinamento. "Já separei o meu biquíni platinado maravilhoso. Já separei minha roupa linda para eu usar na quarta-feira".