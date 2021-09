Machine Gun Kelly briga com homem em evento e é vaiado

Colson Baker, mais conhecido pelo nome artístico Machine Gun Kelly, protagonizou mais uma cena de briga nos Estados Unidos. O cantor de "My Bloody Valentine" agora trocou socos com um expectador que estava no palco durante apresentação no Louder Than Life Festival.

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o cantor sendo empurrado por um homem e partindo para cima dele, desferindo um golpe antes da equipe de segurança atuar.

Assista trecho de confusão:

Representantes do artista e do festival se negaram a comentar o incidente, segundo veículos da imprensa internacionais. O cantor também foi vaiado e xingado por parte da plateia durante apresentação.

Duas confusões em um mês

Em setembro deste ano, um conflito de Machine Gun kelly no VMA 2021 ganhou repercussão internacional. O lutador Conor McGregor e o cantor protagonizaram uma confusão nos bastidores do evento do evento da MTV.

Em imagens divulgadas na internet, McGregor aparece com os ânimos exaltados e partindo para cima de Kelly, que vestia um terno vermelho de brilhantes. A motivação do episódio, no entanto, não foi revelada.