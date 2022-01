Luxuoso jatinho de Cristiano Ronaldo, de R$ 120 milhões, chama atenção nas redes após prêmio da Fifa

O jogador Cristiano Ronaldo comemorou o prêmio de "Maior Artilheiro de Seleções da História" na cerimônia The Best, da Fifa, na tarde de segunda-feira(17), mas outra coisa chamou a atenção dos admiradores do atleta. O jatinho particular dele, o Gulfstram G200, chamou atenção nas redes sociais.

Produzido nos Estados Unidos entre 1997 e 2011, ele tem um valor atual estimado em 19 milhões de euros (R$ 120 milhões). O de Cristiano Ronaldo, com matrícula EC-KBC, foi fabricado em 2006.

Foto: reprodução/Instagram

A aeronave tem autonomia total de 5.850 quilômetros, com 75% da capacidade dos motores. Isso significa o suficiente para um voo partindo de Salvador (BA) até Miami (EUA), mas o jogador o adquiriu para trajetos mais curtos.

Luxo nas alturas

O modelo adquirido por Cristiano Ronaldo tem poltronas de primeira classe, camas e um banheiro com chuveiro. Enquanto isso, na parte de conveniência, há cozinha completa com geladeira, frigobar, forno e microondas.

Legenda: Aeronave tem estrutura completa com luxo e conforto Foto: reprodução

Esta, inclusive, não é a única aeronave do português. Cristiano ainda é proprietário de um G650ER, utilizado em viagens mais longas. O modelo foi adquirido pelo atleta em 2019 por cerca 50 milhões de libras esterlinas, quase R$ 375 milhões, com o objetivo de facilitar trajetos à Ásia.