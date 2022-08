Lumena confessa situação amorosa em meio a fase solteira: 'grande piranha'

A ex-BBB Lumena Aleluia, de 31 anos, usou as redes sociais para falar da própria vida amorosa. Em uma publicação no Twitter, ela revelou que se considera uma "grande piranha".

Integrante do reality show 'De Férias com o Ex: Salseiro VIP', da MTV, ela confessou que a situação é uma novidade até mesmo para si. "Descobri nos últimos tempos que sou uma grande piranha... que mal tem? Não me cancelem", escreveu.

Nos comentários, o colega de reality, Lipe Ribeiro, brincou com a situação e prestou apoio a Lumena. "Te amo, sério", escreveu o apresentador.

Nova fase

A novidade sobre as relações amorosas que tem mantido é recente. Solteira desde outubro do ano passado, Lumena chegou a comentar em podcasts sobre o contato que vivencia com possíveis interesses nas redes atualmente.

"Estou solteira, fazendo uma investigação na jornada da beleza para ver se eu vou conseguir autorizar um beijinho na boca. Tem que ser autorizada ou autorizado para me conquistar. Estou para jogo", disse anteriormente.

No programa da MTV, Lumena participou Mirella, Lipe Ribeiro, Bifão e Bruno Magri, ex-namorado de Viih Tube. Além disso, ela possui conta própria no site adulto OnlyFans, onde publica fotos e vídeos sensuais.