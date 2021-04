Luiza Ambiel faz 'pegadinha' e assume romance com o pai de Anitta

A atriz Luiza Ambiel surpreendeu as redes sociais nesta sexta-feira (2) ao compartilhar que estava namorando o pia de Anitta, o empresário Mauro Machado. Ela publicou uma foto ao lado dele no Instagram e sinalizou um "romance".

No entanto, foi revelado horas depois que o fato se tratava de uma pegadinha feita por ela e o humorista Maurício Meirelles durante a gravação de um programa. Ambiel ainda citou a cantora Anitta na postagem.

"Tudo começou com uma postagem. De lá pra cá, muitas banheiras. @painitto eu te amo, bebê. Enfim juntos e sós. Cadê minha filhota, @anitta", escreveu Luiza.

'Trollagem'

À revista Quem, a atriz chegou a confirmar o namoro e afirmou que esteve em Miami e também na companhia de Anitta durante gravação de uma música com Wesley Safadão.

As datas e locais, porém, não bateram. Luiza está em São Paulo e Anitta está com o pai em Miami, enquanto Safadão estava no México. Ambiel falou que foi por meio de videochamada a reunião.