Luiz Fernando Guimarães revela que foi enganado por Claudia Raia para ser internado por alcoolismo

O ator e comediante Luiz Fernando Guimarães revelou, no livro 'Eu Sou Uma Série de 11 Capítulos', ter sido enganado pela amiga e atriz Clauda Raia e pelo marido Adriano Medeiros para ser internado em uma clínica de reabilitação em 2017. O motivo seria a tentativa de que ele controlasse o vício em álcool.

A publicação, que será lançada este mês, pontua que o humorista perdeu três anos de vida por conta do alcoolismo. Em virtude do vício inicial, ele chegou a experimentar diversas drogas diferentes e até um ácido.

"A bebida é complicada. Eu comecei a abusar mesmo. A bebida me fazia chorar, eu sofria muito. E percebi que o álcool me separou de muitos amigos. A bebida me deixou com uma vida abandonada", escreveu ele no texto.

Preocupação

A motivação de Claudia e do marido do ator, então, era a preocupação com o que ele poderia fazer em meio ao vício. Assim, os dois afirmaram a Luiz Fernando que ele passaria um fim de semana em um spa.

"Tiraram o celular de mim. Me senti num filme de terror. Sei que Adriano e Claudia fizeram tudo na melhor das intenções. Eles sofriam e não queriam me ver daquele jeito", também relatou no livro.

Apesar disso, a internação não funcionou. O humorista continuou a beber e só parou quando começou a entender o funcionamento da doença no corpo dele. O álcool só sumiu da vida de Luiz Fernando quando a vontade surgiu.

"Parei de beber só quando eu quis realmente. Eu estava no caminho de me tornar uma pessoa debilitada e destruída. E eu não queria. É algo sob controle, uma doença. Uma só dose pode causar um efeito enorme", finalizou sobre o assunto.