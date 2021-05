Luísa Sonza e Pedro Sampaio sofrem limitação do YouTube em novo clipe por 'conteúdo explícito'

O novo clipe de Luísa Sonza e Pedro Sampaio, "Atenção", está sofrendo limitações do YouTube por apresentar "conteúdo explícito" que fere as diretrizes da plataforma. O fato foi divulgado pelos artistas nas redes sociais nesse sábado (15).

"A minha equipe acabou de confirmar para mim que o YouTube está limitando o alcance de meu novo clipe. Eles estão alegando excesso de pele e conteúdo explícito e acho que todo mundo que assistiu o clipe viu que não tem nada disso", disse Sampaio

O cantor, DJ e produtor alega que pais e filhos já enviaram vídeos à sua equipe dançando o novo hit. Para ele "a maldade está no olhos de quem vê". "Quem viu o clipe sabe que entregamos uma estética incrível, conceito, coreografia e magia. Estamos levando arte e alegria no clipe!", destacou o artista

Desabafo

Luisa Sonza também manifestou sua indignação com a situação e afirmou não ser a primeira vez que é boicotada.

Legenda: Cantora se posicionou nas redes sociais Foto: Reprodução/Twitter

"A responsabilidade pelas crianças é dos pais, não dos artistas. A gente está fazendo nossa música pra dançar, com coreografia, com bunda SIM. A gente gosta, se diverte. [...] Cabe aos pais decidirem o que a criança pode ou não assistir", ponderou a artista, salientando que o trabalho foi feito com muito carinho para entregar algo de qualidade aos fãs.

Sonza finalizou o desabafo fazendo um apelo: "Valorizem nosso pop. A gente sempre é boicotada de alguma forma, não importa o que seja".

VEJA O CLIPE DE 'ATENÇÃO'

Música

A música "Atenção" chegou às plataformas de streaming nesta quinta-feira (13) e o clipe foi divulgado nesta sexta-feira (14), às 12h. Vestido com figurinos usados do vídeo musical, Sampaio contou, em conversa online com a imprensa, que a composição foi feita em um acampamento em Salvador.

"Na hora eu já pensei na Luísa, foi muito importante ter ela na música", diz ele, que também quis exaltar os agudos de Sonza, "uma marca da voz dela."

A música foi produzida e composta por Sampaio e Rafinha RSQ, que apesar de não ser muito conhecido pelo público, já misturou muitos ritmos para criar sucessos como "Loka" (2017) de Anitta, 27, em parceria com a dupla sertaneja Simone e Simaria, e "Apaixonadinha" (2019) de Marília Mendonça e Léo Santana.

"Sempre tivemos vontade de trabalhar juntos", conta o músico sobre seu trabalho com Rafinha RSQ, "essa oportunidade surgiu em 'Fala Mal de Mim'". A música foi lançada em 2021, e junto do DJ estiveram Wesley Safadão e Daniel Caon. Em "Atenção" a mistura de ritmos volta: "tem funk, afro-beat e pagodão baiano."

O clipe também teve co-direção do DJ, em parceria com Fernando Moraes. O vídeo foi inspirado no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (2005) do diretor Tim Burton. "Todo o processo é muito gostoso", disse sobre a co-direção.