Luísa Sonza e Ludmilla se beijaram? Show internacional rende comparações e brincadeiras na internet

As cantoras Madonna e Tokischa deram um beijo demorado durante apresentação em Nova York gerando euforia também entre brasileiros, que comparam a cena às artistas Luísa Sonza e Ludmilla. O assunto foi motivo de brincadeiras para a dupla nas redes sociais nesta sexta-feira (24).

No show, as cantoras internacionais usam cabelo e vestuário semelhantes ao das brasileiras e os comentários começaram a repercutir na internet. Ludmilla compartilhou o vídeo com um recado para a esposa.

Legenda: As brasileiras já estrelaram o clipe de "Café da Manhã", onde protagonizam cenas quentes Foto: Reprodução

“Ô Brunna, eu juro que não sou eu”, brincou no seu perfil do Twitter. A resposta? “Bom mesmo, dona Ludmilla”, comentou Brunna Gonçalves, que também se divertiu com as comparações.

Ô Brunna, eu juro que não sou eu 😳 https://t.co/SPbiFJzew7 — LUDMILLA (@Ludmilla) June 24, 2022

Luísa Sonza, que inclusive deve lançar parceria com Ludmilla no “Lud Sessions” neste mês, entrou para a brincadeira nos comentários da publicação da cantora. Alguns internautas até fizeram montagem do vídeo internacional com a música das brasileiras.

Como aconteceu o beijo

A rainha do pop Madonna e a rapper Tokischa performaram no Pride WoW Finally Enough Love, que celebra o mês do orgulho LGBTQIA+.

A dupla cantava a música "Hung Up", de Madonna, que ainda deu uma lambida em Tokischa, além de trocar carícias e beijos. Confira o momento: