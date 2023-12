Luísa Sonza é confirmada no Rock in Rio 2024

A cantora Luísa Sonza está confirmada no line-up do Rock in Rio 2024. O evento vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Ela é 12ª artista a ser anunciada pelo festival, que celebra 40 anos nesta edição. Em 2023, Luísa bateu recorde no Spotify Brasil de álbum mais reproduzido nas primeiras 24 horas com “Escândalo Íntimo”, acumulando mais de 8,5 milhões de reproduções.

Não será a primeira vez da cantora no Rock in Rio: Luísa lotou o Palco Sunset em 2022. Ela também esteve no The Town neste ano, festival do mesmo criador do Rock in Rio, Roberto Medina. A artista também será atração do Rock in Rio Lisboa 2024.

Line-up do Rock in Rio 2024

Até o momento, o Rock in Rio 2024 tem 12 artistas confirmados. Confira a lista completa:

Ed Sheeran

Imagine Dragons

Ne-Yo

Joss Stone

Angélique Kidjo

Ludmilla

Lulu Santos

Ivete Sangalo

Jão

Gloria Groove

Os Paralamas Do Sucesso

Luísa Sonza

Vendas de ingresso

Nesta quinta-feira (7), teve início a venda do Rock in Rio Card de 2024. Os ingressos estarão à venda de forma exclusivamente online pela plataforma da Ticketmaster Brasil.