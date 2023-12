Luísa Sonza canta 'Chico' em trecho vazado do especial de fim de ano de Roberto Carlos

O tradicional encontro de fim de ano com Roberto Carlos foi gravado, nesta quinta-feira (30), com a presença de diversos artistas de renome nacional. Dentre eles, esteve a diva Luísa Sonza. Dias atrás, em 20 de novembro, o próprio Rei divulgou uma foto ao lado da loira, em seu Instagram, por conta dos ensaios do programa.

Em trechos do show que vazaram na Internet, a artista de 25 anos canta ao lado do Rei, hoje aos 82, a canção "Chico", feita pela loira para o então namorado Chico Veiga. A relação terminou em setembro, quando a famosa acusou o influenciador de traição. Na versão do dueto, Luísa troca o verso “Chico se tu me quiseres…” por “Se acaso me quiseres…”, como tem feito nos shows desde que o namoro chegou ao fim. A letra de sucesso integra o recente álbum "Escândalo Íntimo".

Luísa e Roberto também interpretam "Olha", uma das músicas de maior sucesso do Rei, composta em parceria com o amigo Erasmo Carlos (1941-2022).

Os cantores Ana Castela, Mumuzinho, Jão e Fábio Jr. também participaram da gravação, que vai ao ar dia 22 de dezembro. O especial, vale lembrar, é exibido pela Rede Globo desde 1974.