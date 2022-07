Luísa Mell se defende de críticas por tirar cão de Margarida Bonetti, da 'casa abandonada'

A ativista Luísa Mell usou as redes sociais para se defender das críticas que recebeu por ter tirado uma cadela da residência de Margarida Bonetti, a 'mulher da casa abandonada', durante operação da Polícia Civil na última quarta-feira (20).

Em um vídeo publicado no Instagram, Luísa aparece com o animal e outras duas cadelas, que haviam sido resgatadas do imóvel 15 dias antes, e deu sua versão da ação turbulenta na casa, transmitida ao vivo por sua equipe na ocasião.

"Fomos chamados, pois havia denúncias que tinham gatos na casa. Foi encontrada mais uma cachorra debilitada, que já está sob nossos cuidados. Há 15 dias resgatamos duas. Uma com um tumor enorme e as duas com exames de saúde muito alterados. A casa é insalubre, imunda e coloca em risco toda a saúde da comunidade em torno", descreveu na legenda da publicação.

Crime de Margarida

Luísa ainda ressaltou o crime cometido por Margarida Bonetti, acusada de manter por duas décadas a empregada doméstica em condições análogas à escravidão, e criticou aqueles que, segundo diz, tentam transformá-la em vítima.

"A criminosa é a Margarida. A vítima desta história é a mulher analfabeta que foi escravizada e maltratada por 20 anos! Não confundam as coisas. Ela nunca pagou pelo crime seríssimo que cometeu. E nem vai pagar. Inacreditavelmente. E tem gente ainda querendo transformar em vítima a vilã da história", disse.

A história de Margarida foi tema do podcast "A Mulher da Casa Abandonada", produzido pelo jornalista Chico Felitti para a Folha de São Paulo.