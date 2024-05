Luisa Mell quebra duas costelas durante resgates de animais no Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Luisa Mell contou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (13), que quebrou duas costelas durante o trabalho que realiza no Rio Grande do Sul resgatando os animais. A ativista está em Canoas, uma das cidades do estado atingida pelas enchentes, desde a última semana, ajudando no resgate desses bichos.

Luisa ainda relatou que estava sentindo muita dor, e em certo momento os remédios deixaram de fazer efeito, por isso ela procurou um hospital. “Fui ao hospital e o exame mostrou o que eu mais temia: duas costelas quebradas. Queria saber quando poderia voltar, mas o médico me proibiu. E alertou que uma pancada neste local poderia ser fatal agora. Confesso que não sabia que era tão grave. Poderia ter perfurado algum órgão, mas Deus me protegeu. O mais importante é que uma grande equipe está lá para me substituir nos resgates. Inclusive nadam melhor que eu. Sobem em telhados com mais agilidade do que eu. Ou seja, apesar de triste por não poder mais atuar na linha de frente, estou trabalhando e minha equipe à frente dos resgates”, escreveu ela, que tem um trabalho conhecido na internet em prol de animais abandonados.

Apoio de seguidores

Nos comentários do post, Luisa recebeu mensagens carinhosas dos seguidores. “Você é incrível, nossa maior inspiração. Te amamos”, escreveu uma pessoa.

“Só quem estava lá viu de perto todo empenho e dedicação dessa mulher para fazer acontecer. Foi além dos seus limites físicos para não deixar nenhum para trás. Parabéns equipe, que tenhamos metade da garra que nossa líder tem”, disse outra fã.