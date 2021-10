Luísa Mell pede prisão provisória de ex-marido com base na Lei Maria da Penha

A ativista e atriz Luísa Mell entrou com pedido de prisão provisória contra o ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, na tarde da segunda-feira (11). A ação, protocolada em caráter de urgência, teve como base a Lei Maria da Penha.

Segundo o advogado de Luísa, conhecida pela atuação na causa animal no Brasil, o ex-marido continua praticando abuso psicológico e ameaças, mesmo diante da medida protetiva após a separação do casal.

Atualmente, Zaborowsky não pode se aproximar a menos de 500 metros da ativista, assim como também não pode entrar em contato com ela. Segundo Carbone, no entanto, ele continua a atentar contra a integridade física de Luísa Mell.

No documento, enviado à Vara Central da Violência Doméstica Contra a Mulher, do Tribunal de Justiça de São Paulo, o advogado ainda argumenta que existe o temor da agressão física e até mesmo da morte da ex-atriz

"Estamos em busca de calmaria para Luisa. Ela sofre com as pressões psicológicas e agressões verbais. Ela teme até sair de casa. O motivo é um ex-marido que extrapolou as regras e deve ser contido. Ela quer ser feliz, cuidar do filho e poder ir e vir", afirmou Carbone no texto.

Relacionamento abusivo

O relato de Luísa sobre o casamento com Zaborowsky veio a público no último sábado (9), quando ela publicou texto no Instagram para relatar abusos psicológicos sofridos durante o casamento.

Além disso, ela comentou as recentes ameaças. "Agressão também se faz com palavras, atitudes e manipulações e nem sempre quem está presa em um relacionamento abusivo percebe isso", escreveu na publicação no Instagram.

Ainda no sábado, o ex-marido da ativista afirmou ao portal G1 que só se manifestaria sobre o caso em juízo. Já sobre a ação desta terça-feira (12), ele não fez comentários.