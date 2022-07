Luísa Mell é processada por não entregar ingresso do Lollapalooza de vizinho

A ativista Luísa Mell está sendo processada pelo antigo morador do apartamento onde, atualmente, reside, por ter surrupiado dele um ingresso estimado em R$ 1,1 mil para o Lollapalooza, festival de música que ocorreu em março deste ano. O caso veio à tona apenas nesta sexta-feira (22), na coluna do jornalista Gabriel Perline, do portal IG.

De acordo com o colunista, que considera a história "surreal", Luísa não só se recusou a devolver o valor do ingresso ao proprietário do passaporte como tentou atribuir a culpa do sumiço do ingresso ao porteiro do prédio.

A história começa em 2019, quando o engenheiro Pedro Padranos Zarzosa comprou a pulseira 'Lolla Cashless' para presentear sua filha, que queria ir ao evento em 2020. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, aquela edição do festival só foi executada neste ano — e os passaportes comprados antes foram transferidos para a nova data.

Em outubro de 2020, porém, Pedro e sua família decidiram mudar de prédio para outro na mesma rua, a poucos metros de distância. E quem passou a morar na antiga residência do engenheiro foi Marina Zatz de Camargo Zaborowsky, mais conhecida como a influenciadora digital Luísa Mell.

Todos os dias, Pedro passava em frente ao antigo prédio para pegar com o porteiro as correspondências que chegavam em seu nome. Às vezes, o próprio zelador ia deixar os envelopes e os pacotes na casa do antigo habitante. Porém, nunca chegou o ingresso para o Lollapalooza.

Jogou o ingresso no lixo

Embora a organização do Lollapalooza garantisse ter feito a entrega do passaporte, dois dias antes do evento, o ingresso ainda não estava nas mãos da filha de Pedro, que entrou em contato novamente com o festival para cobrar a pulseira e recebeu um comprovante, assinado pelo porteiro do antigo prédio, atestando o recebimento do item.

Pedro, então, pressionou o zelador por uma resposta, e soube dele que o envelope havia sido entregue por engano para a nova moradora do apartamento: Luísa Mell.

Inicialmente, conta Gabriel Perline, a ativista fugiu das tentativas de contato de Pedro. Contudo, um dia, ela atendeu ao telefone e confessou ter aberto a correspondência alheia e jogado no lixo achando se tratar de propaganda.

Luísa chegou a oferecer metade do valor do ingresso para reparar o erro, porém, o engenheiro recusou. Ela, então, teria desligado o telefone na cara dele.

No mesmo dia, o ex-marido da influenciadora, Gilberto Zaborowsky, chegou a ligar para Pedro para oferecer o valor integral do ingresso, com a condição de que o vizinho assinasse um recibo. Entretanto, o engenheiro constatou "problemas" no documento, como a informação de que o dinheiro já estaria na sua conta — e não estava.

Algumas trocas de mensagens depois, Gilberto teria começado a tratar Pedro de forma grosseira e culpar o engenheiro pelo erro da ex-esposa. Disse ainda que o depósito que faria seria uma "doação" e não um "ressarcimento", uma vez que o ingresso não estava no nome do vizinho.

Valor não foi pago

Pedro ainda não recebeu o dinheiro investido no Lollapalooza. O processo, que trata de responsabilidade civil do empregador e indenização por dano material, continua em aberto, tramitando no Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o JusBrasil. A última movimentação aconteceu em junho.