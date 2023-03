Luisa Mell desabafa sobre separação do ex-marido e problemas de saúde: 'enfrentando fundo do poço'

A ativista da causa animal Luisa Mell compartilhou, nesta quinta-feira (9), que atualmente vive um momento difícil de sua vida por conta da separação do ex-marido, Gilberto Zaborowsky. Eles se separaram em julho de 2021 e ela fez acusações de violência doméstica e abuso psicológico contra o ex.

Luisa alegar estar "enfrentando o fundo do poço". Nos últimos três anos ela também teve problemas de saúde e uma cirurgia estética não autorizada.

"No momento eu estou me resgatando. Passei muita coisa nos últimos três anos, que eu achei que não fosse suportar. Estamos entrando no terceiro ano de fundo do poço. Eu ainda não me levantei", desabafou Luisa durante o programa Fofocalizando, da emissora SBT, nesta quinta.

A ativista comentou também sobre sua saúde mental e disse que "sempre viveu para os outros" e se deixou de lado: "Saúde mental é uma coisa muito séria. Você pode morrer, sim, disso. Agora estou me tratando, tanto com terapeutas incríveis quanto com coisas espirituais para me salvar".