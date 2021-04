Luis Mariz, ex-namorado de Viih Tube, é acusado de zoofilia por internautas

Luis Mariz, ex-namorado da ex-BBB Viih Tube, virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (28), mas por motivo nada positivo. O ator, cantor e modelo de 22 anos foi acusado de praticar zoofilia após vídeo antigo gravador por ele ressurgir na Internet.

Nas imagens, o influenciador teria aparecido simulando o ato sexual com um gato preto. Entre os comentários do assunto na Web, usuários das redes pediram para que o artista seja acusado pelo crime.

Até o momento, no entanto, Luis Mariz não se pronunciou sobre o vídeo ou em relação às acusações. Nos perfis do cantor, internautas deixaram recados indignados sobre a ação.

Reconhecido na Internet, com pouco mais de seis milhões de seguidores apenas no Instagram, Luis Mariz investiu há pouco na carreira musical. A primeira canção nos vocais foi lançada por ele em parceria com a KondZilla, chamada de 'Chora Bebê'.

Zoofilia é crime

Conforme a legislação brasileira, demonstrada no Decreto-lei nº 2.848, zoofilia é crime, assim como a incitação ao ato, além de qualquer categoria de maus tratos a animais silvestres ou domésticos.

A pena para atos desse tipo pode resultar em pena de detenção entre três e um ano, além de pagamento de multa.