Dia Nacional da Cachaça: veja seis lugares para aproveitar a data em Fortaleza

Assim como a feijoada e o samba, a cachaça é um importante elemento cultural do Brasil, fazendo parte da história do País. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), é provável que a famosa “pinga” tenha sido produzida pela primeira vez em um engenho no litoral brasileiro há mais de 500 anos.

De lá para cá, ela caiu no gosto do povo, consolidando-se como uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros. Embalando as noitadas de grupos de amigos e curando os mais variados casos de coração partido, a cachaça tornou-se tão importante que ganhou um dia nacional para chamar de seu: este 13 de setembro.

Para celebrar a data, o Diário do Nordeste listou seis estabelecimentos, localizados em Fortaleza, que todo fã da bebida precisa conhecer. Confira!

1. Embaixada da Cachaça

Só pelo nome, a Embaixada da Cachaça já deixa claro ser o local ideal para desfrutar da iguaria brasileira. Especializado na bebida, o estabelecimento preparou uma programação especial para esta quarta-feira: a partir das 19h30, o bar realizará palestra e mesa redonda sobre cachaça, além de degustação dirigida.

Legenda: Estabelecimento tem variedades para todos os gostos Foto: Reprodução/Instagram; Kleber A. Gonçalves

Endereço: Rua João Brígido, 1245, Joaquim Távora

Rua João Brígido, 1245, Joaquim Távora Horário de funcionamento : 12h às 22h

: 12h às 22h Instagram: @embaixada.cachaca

2. Seu Conrado

Com um ambiente colorido e acolhedor, o Seu Conrado é uma ótima opção para quem deseja comemorar a data ao lado dos amigos. Por lá, também é possível encontrar alguns aperitivos deliciosos, como pastel de panelada e bolinha de queijo com geleia de tomate.

Legenda: No local, clientes aproveitam espaço climatizado Foto: Reprodução/Instagram

Endereço : Rua Conrado Cabral, 711, Monte Castelo

: Rua Conrado Cabral, 711, Monte Castelo Horário de funcionamento : 11h às 23h

: 11h às 23h Instagram: @seuconrado

3. Cantinho do Frango

Oferecendo mais de 450 rótulos de cachaça, o Cantinho do Frango também preparou uma programação especial: no espaço Barba Café, os consumidores terão direito a 20% de desconto nas doses de cachaça, além de degustação e apresentação musical ao vivo, que começará às 19h.

Legenda: No estabelecimento, data comemorativa vai ser embalada com show ao vivo Foto: Divulgação

Endereço : R. Torres Câmara, 71, Aldeota

: R. Torres Câmara, 71, Aldeota Horário de funcionamento : 10h às 22h

: 10h às 22h Instagram: @cantinhodofrangodesde1994

4. Paraíba Bar

Localizado no bairro Benfica, o Paraíba Bar é um estabelecimento famoso entre os apreciadores de uma boa cachaça, atraídos até o local devido à sua animação e tradicionais noites de samba. Na comemoração de hoje, o bar contará com show ao vivo e promoções.

Legenda: Animação é garantida no estabelecimento Foto: Reprodução/Instagram

Endereço : Rua Paulino Nogueira, 69, Benfica

: Rua Paulino Nogueira, 69, Benfica Horário de funcionamento : 15h à meia-noite

: 15h à meia-noite Instagram: @paraiba.bar

5. Seu Zé-Bodega

Para a alegria dos apaixonados pela bebida brasileira, o Seu Zé-Bodega foi outro estabelecimento que decidiu celebrar o dia nacional da iguaria: por lá, todos os quase 50 rótulos de cachaça estarão em promoção nesta quarta-feira. Além da bebida, os clientes poderão desfrutar de música ao vivo.

Legenda: Nesta quarta, o bar funcionará a partir das 17h Foto: Arquivo Pessoal

Endereço : Rua Joaquim Torres, 1051, Joaquim Távora

: Rua Joaquim Torres, 1051, Joaquim Távora Horário de funcionamento : A partir das 17h

: A partir das 17h Instagram: @seuzebodega

6. Bar Chá da Égua

Para os torcedores do Ferroviário que quiserem comemorar a data sem perder o importante jogo do Tubarão da Barra, a solução é ir até o Bar Chá da Égua, que exibirá a partida. Vale lembrar que a bebida pode ser um ótimo acompanhamento tanto na hora da comemoração quanto, no pior dos casos, do consolo.

Legenda: Clientes poderão acompanhar jogo do 'tubarão da barra' no estabelecimento Foto: Reprodução/Instagram

Endereço : Av. dos Expedicionários, 5021 - Vila União

: Av. dos Expedicionários, 5021 - Vila União Horário de funcionamento : A partir das 17h

: A partir das 17h Instagram: @barcha.daegua

