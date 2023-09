Ludmillah Anjos relembra acidente de carro: ‘tive muito medo de morrer’

A atriz e cantora Ludmillah Anjos participou, nesta terça-feira (5), do “Encontro”, e relembrou o acidente que sofreu de carro, em julho. Por conta da batida, a artista foi hospitalizada e teve seis costelas fraturadas, três pontos de sangramento no cérebro, além de várias lesões no braço, ombro e bacia.

“Fiz um mês e ainda não conseguia me locomover direito, não conseguia me mover. Estou melhor agora, com ajuda de fisioterapia, minha personal também, porque o pós também é muito importante”, disse ela em entrevista à Patrícia Poeta. “Eu estou viva, eu preciso levantar'. Eu falava assim com meu corpo todo dia. Eu tive muito medo de morrer, de verdade”.

O acidente aconteceu quando Ludmillah estava gravando um filme em Brasília. A atriz confessou no programa que se sentiu culpada no início.

“Eu fiquei muito mal, eu me senti, nos dois primeiros dias, eu achei que a culpa era minha... No segundo dia eu falei: 'se eu não tivesse ido, se eu tivesse confiado na minha intuição'. Só que a gente que trabalha com arte é corpo, é voz, é mente, é energia, o tempo inteiro para vocês. A gente não descansa enquanto a gente não executar o que nasceu para fazer. Então falei 'eu vou', 'vou fazer meu filme', minha primeira protagonista. Eu estava muito feliz com essa personagem”.

Ludmillah ainda recebeu um depoimento de sua companheira, Lais Fernanda Ferreira, com quem ela está há 12 anos. “Lais é um ser humano incrível, além de ser uma produtora incrível (minha e do Péricles)... E ela amadureceu 25 anos depois desse acidente, após me ver naquela situação".