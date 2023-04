Ludmilla anuncia participação no filme hollywodiano 'Velozes e Furiosos 10'

A cantora Ludmilla anunciou, nesta segunda-feira (24), que fez uma participação especial no filme estadunidense "Velozes e Furiosos 10". Na franquia de Hollywood, ficou responsável por dar largada em uma das corridas.

A estreia dela como atriz poderá ser conferida nas salas de cinema a partir do dia 18 de maio, no Brasil.

No mesmo dia em que faz 28 anos, a cantora publicou o vídeo em que aparece no set de filmagem da franquia "Velozes e Furiosos". "A vilã agora é atriz de Hollywood!", disse Ludmilla no Twitter.

Ludmilla Cantora "Quando eu cheguei no set que vi que era tudo de verdade, que não era sonho. Eu dou a largada na corrida, aqueles carros passando por mim! Estou apaixonada por todo o elenco".

Velozes e Furiosos 10

O décimo filme da franquia Velozes e Furiosos acompanhará o personagem Dom Toretto, interpretado por Vin Diesel, tentando proteger a família dele.

Após um adversário do passado ressurgir buscando destruir o mundo dele, o protagonista terá que comandar a equipe dos corredores para vencer o vilão.

A direção é de Louis Leterrier, tendo a participação do ator Jason Momoa, que fez o Aquaman.