Luciano Szafir se alimenta em hospital pela primeira vez em uma semana, diz esposa

Circula nas redes sociais um vídeo cujo ator Luciano Szafir, de 52 anos, aparece alimentando-se com a ajuda da esposa, Luhanna Melloni. Ele está internado por complicações da Covid-19 desde o último dia 22 de junho e chegou a ser intubado.

As imagens foram compartilhadas nesta terça-feira (13), mas não há informações sobre a data da gravação. A esposa comemora a evolução do marido, que, antes, precisou ser alimentar somente por sonda durante a internação.

"Primeira vez que está comendo...Pela primeira vez em uma semana, né, amor?", diz ela.

Assista ao vídeo

Szafir movimenta a cabeça para cima e para baixo em concordância com a fala da esposa.

O último boletim médico aponta que o ator segue em recuperação. “O ator e apresentador Luciano Szafir encontra-se lúcido e segue apresentando melhora clínica progressiva, mas ainda demanda cuidados de terapia intensiva no hospital Copa Star. No momento, sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações de carinho e as vibrações positivas para sua recuperação”, informou o hospital.