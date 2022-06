Luciano Szafir recebe alta após ser internado com quadro de obstrução intestinal

O apresentador Luciano Szafir recebeu alta do hospital nesta segunda-feira (20), após ser diagnosticado com obstrução intestinal. Internado desde a última sexta-feira (17), Szafir teve um mal-estar e foi deixado em observação.

"Tô passando aqui para falar que eu recebi alta. Foi um susto, um probleminha, mas graças a Deus deu tudo certo", disse ele. No vídeo, o apresentador agradeceu a atenção dos médicos e as orações dos fãs nas redes sociais.

Cirurgia

No último dia 16 de maio, o ator esteve no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para retirada de uma bolsa de colostomia.

Agora, se recuperando do procedimento, Szafir procurou o hospital justamente para um acompanhamento médico mais próximo. Em nota, a assessoria revelou que ele teve quadro de "suboclusão intestinal".

"Teve que ser internado para ficar em jejum e dar repouso ao intestino para que ele possa voltar a funcionar adequadamente", disse o pronunciamento da equipe de Szafir.