Luciano Szafir passa por cirurgia após complicações da Covid-19 e segue sedado em hospital do RJ

O ator Luciano Szafir, de 52 anos, passou por uma cirurgia nesta quarta-feira (7) para retirada de hematoma e segmento do cólon após complicações da Covid-19. O artista foi internado por causa da doença ainda no mês anterior, no Hospital Samaritano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informação divulgada em boletim médico por meio da assessoria, o ator "segue sedado no pós-operatório".

O procedimento cirúrgico teria sido conduzido para retirar um acúmulo de sangue na região e no segmento do cólon.

Enquanto isso, conforme informações do colunista Léo Dias, o estado do pai de Sasha Meneghel é delicado, e ele teria precisado receber suporte de oxigênio para continuar o tratamento.

Diagnóstico positivo

Internado desde o dia 22 de junho, Szafir contraiu Covid-19 pela segunda vez. Na primeira, em fevereiro deste ano, ele apresentou sintomas leves e não chegou a ser hospitalizado.

Recentemente, informações da equipe do ator apontaram que ele manteve quadro estável durante a recente internação. Exatamente por isso, a alta era aguardada nos próximos dias, já que o ciclo médio de 14 dias da doença havia passado.

Até o momento, nenhuma atualização médica foi divulgada sobre o estado de saúde do ator.