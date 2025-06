Luciano Huck desmente que filho estava com Duda Guerra em shopping

O apresentador Luciano Huck desmentiu o vídeo publicado por Léo Dias que afirmava que o filho do artista, Benício Huck, havia sido flagrado caminhando de mãos dadas com a ex-namorada, Duda Guerra, em um shopping no Rio de Janeiro.

O jornalista afirmou ao vivo, no “Fofocalizando”, do SBT, que o apresentador havia entrado em contato com ele para solicitar a retirada da notícia do ar, já que o adolescente não estava nem no Rio.

“Leo, desculpa te incomodar, mas não é Benício no vídeo. Ele nem está no Rio. Acho ruim deixar essa informação no seu feed, mas espero que esteja tudo bem com a sua família”, disse Luciano na mensagem.

O que aconteceu

Em maio, Duda e Benício terminaram o relacionamento. O filho de Huck não teria gostado de ver seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais.

Na ocasião, Duda contou na internet que não havia gostado da postura da influenciadora Antonela Braga, que havia pedido para seguir a conta privadada de Benício no Instagram sem o conhecer.