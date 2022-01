Luciano Huck deseja boa sorte para Faustão em estreia de programa na Band

O apresentador Luciano Huck desejou boa sorte ao ex-global Fausto Silva na estreia do novo programa na TV Band, nesta segunda-feira (17). O atual dono dos domingos da TV Globo publico foto ao lado de Faustão no Instagram com um texto de carinho.

"Foto que eu adoro. Tirada em 2018 pela Luciana Cardos. Que hoje compartilho simbolizando um carinhoso abraço de boa sorte para meu querido amigo Fausto. Que este novo ciclo traga muita felicidade a toda família", escreveu Luciano Huck em postagem.

Em cerca de meia no ar, a publicação recebeu mais de 65 mil curtidas. Nos comentários da postagens, fãs de Faustão possuem opiniões distintas sobre o apresentador. Alguns parabenizaram e outros lamentam a mudança de emissora.

Faustão na Band estreia nesta segunda (17)

O programa "Faustão na Band", do apresentador Fausto Silva, estreia nesta segunda-feira (17), às 20h30. A atração será transmitida ao vivo no canal de televisão Band e também no site da emissora, com programação de segunda a sexta-feira.

Na emissora, Faustão apresenta os quadros: "Pizzaria do Faustão", "Grana ou Fama", "Danças das Feras", "Está é A Sua Vida", "Na Pista do Sucesso", "Churrascão do Faustão" e o "Cacetadas do Faustão".