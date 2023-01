Luciano Camargo será avô pela 2ª vez

O filho do meio do cantor sertanejo Luciano Camargo, Nathan Camargo, e a esposa, a influenciadora digital Izabella Camargo, anunciaram nesse domingo (1º) que serão pais pela primeira vez.

A revelação aconteceu através de um post no Instagram. “O melhor presente que Deus poderia nos enviar! Obrigada, Papai do Céu, por nos honrar a cada segundo! Que venha com muita saúde nosso Camarguinho(a) aquentado pelo nosso amor!”, escreveram.

Luciano, que será avô pela 2ª vez, celebrou a notícia no post. “Estou que não me aguento… viva!!! Glória Deus”. Quem também comentou na publicação foi Camilla Camargo, filha de Zezé di Camargo e prima de Nathan. “Que lindas! Muito, muito, muito feliz”.

Casamento

Nathan é filho de Luciano com a empresária Marianna Costa, irmã dos cantores Leandro e Leonardo. Ele e Izabella se casaram em junho deste ano, em Goiânia, com a presença de celebridades. Dentre os padrinhos, estavam o cantor Marrone, da dupla com Bruno, e o humorista Jacques Vanier.

Luciano Camargo já é avô de Maria Luiza, de 9 anos, filha de seu primogênito, Wesley Camargo, da relação com Cléo Loyola. O cantor ainda é pai das gêmeas Helena e Isabella, de 12, de seu atual casamento com Flavia Fonseca.