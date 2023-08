Luciana Mello confirma fim do casamento de 14 anos, e ex assume nova namorada um mês depois

Após 14 anos de união, Luciana Mello e Ike Levy se separaram. Os rumores acerca do divórcio ocorreram há cerca de um mês, no entanto, a confirmação foi feita nessa segunda-feira (14), quando o fotógrafo publicou uma foto com a nova namorada, Lygia Suaide.

Na legenda da publicação, ele escreveu: "Um encontro lindo! O mundo muda, o amor fica".

A cantora Luciana Mello, de 48 anos, continua seguindo o ex-marido e mantém em seu feed do Instagram registros em família e momentos dos dois, sozinhos, como as fotos do dia do casamento.

Já Ike, arquivou a maioria das fotos em que só ele e Luciana aparecem juntos, quando costumava se declarar a ela. O fotógrafo continua seguindo a ex-mulher e a agradeceu, publicamente, no Dia dos Pais pelo casal de filhos que deu a ele.