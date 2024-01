Luciana Braga, da 1ª versão de 'Renascer', surpreende fãs com visual aos 61 anos

A atriz Luciana Braga surpreendeu internautas após publicar um vídeo com seu visual aos 61 anos, completados em dezembro de 2023. Na postagem, ela afirma que não fez procedimentos estéticos.

"Sem filtro. Sem botox, sem plástica. Pouca maquiagem, muita dermatologia. Cabelo branco escondido por força do trabalho. Nem gorda, nem magra. Com saúde", declarou. O vídeo, publicado no dia 16 de dezembro, viralizou no Instagram e conta com mais de 800 mil visualizações.

Ela seguiu o texto refletindo sobre si. "Bastante esforço, preguiça também. Muitos sonhos realizados, um bocado de frustrações. Um tanto de alegrias, outro tanto de tristezas. Um olho no futuro que se estreita, respeito ao passado que se alonga. Em movimento pelo equilíbrio. Tentando sempre me fazer presente. Do jeito que eu gosto. E pronta pra mais", escreveu.

Luciana interpretou a personagem Sandra na versão original da novela "Renascer", da TV Globo, em 1993. A produção ganhará um remake na emissora e estreia no dia 22 de janeiro.