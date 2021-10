Lucas Penteado pede desculpas por expor suposta traição de ex-noiva em live

O ator Lucas Penteado usou o Instagram nesta sexta-feira (8) para se pronunciar pela primeira vez sobre a live em que ele expôs uma suposta traição da sua ex-noiva Julia Franhani. Artista assumiu que errou, pediu desculpas pela exposição e disse que chegou a sofrer tentativa de agressão após o caso.

"Eu só soube o que é ser atacado quando atacaram a minha família, quando me ofenderam nas redes sociais, quando me ameaçaram na rua e tentaram me agredir na rua. Só assim para eu entender o que tava acontecendo", comentou o ex-BBB 21, em vídeo de mais de sete minutos.

ASSISTA PRONUNCIAMENTO DE LUCAS:

Lucas discorreu sobre os perigos da exposição online e pediu que ninguém cometesse o mesmo erro. Ele não comentou detalhes sobre o episódio, que ocorreu na madrugada do último dia 1º de outubro.

Na live, o carioca aparece no elevador cobrando satisfações. Lucas Penteado leva a moça até a portaria para tirar explicações com o porteiro sobre quem estava no apartamento dele. O ator se mostra indignado enquanto o homem que estava com ela fala: "ela tava passando mal".

"Nós não vamos conversar ou dialogar sobre a veracidade dos fatos, como eu já disse, pra não expor novamente a menina e porque isso é um assunto íntimo. Eu não deveria ter feito uma live sobre um assunto íntimo", finalizou nesta sexta.

Acusação de vício em cocaína

Durante participação no programa 'A Tarde é Sua' na última terça-feira (5), a maquiadora Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado, disse que o ator é usuário de drogas e que estava “transtornado” no dia em que abriu uma transmissão ao vivo no Instagram para acusá-la de traição.

No vídeo de pronunciamento publicado nesta sexta, Lucas não comentou sobre este tópico.

“Ele chegou em casa totalmente fora de si. Ele já tava fora de si desde quarta-feira, usando e tava embriagado…”, detalhou a jovem, voltando a desmentir a acusação de traição.

Ao longo da entrevista na RedeTV!, o repórter Bruno Tálamo questionou de qual droga Lucas Penteado era usuário. “Cocaína”, respondeu Julia. “Ele é usuário de cocaína?”, perguntou o repórter novamente. “Infelizmente, sim”, confirmou a ex-noiva.